Korowód rycerzy i dam dworu okrążył stare miasto w Kożuchowie. To Dni Ziemi Kożuchowskiej i Turniej Rycerski | FOTO, WIDEO

Dni Ziemi Kożuchowskiej. Barwny korowód

– Super piękny korowód wspaniała pogoda. Tak trzymać! Oby do przyszłego roku – chwali imprezę pani Cecylia w pięknej sukni inspirowanej średniowieczem. W sobotę setki kożuchowian, młodszych i starszych założyło stroje rycerzy i dam dworu. – To nasza tradycja. To święto jest nawet lepsze niż Dni Nowej Soli, mieszkańcy zakładają stroje. A dzieci mają okazję uczyć się historii – mówi pani Justyna, która była damą dworu, a jej syn rycerzem.

– Jako dama dworu czuję się świetnie – śmieje się pani Beata w granatowej aksamitnej sukni, też chwali korowód i święto. – Zawsze sprzyja nam pogoda – dodaje.

W barwnym korowodzie szli mieszkańcy całymi rodzinami, indywidualnie i zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach.