Korpus Solidarności, czyli dotacje i nie tylko dla wolontariuszy. Zgłoś się do Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Korpus Solidarności to rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego. A prowadzi go Narodowy Instytut Wolności. Chodzi w nim o to, by nasza chęć pomagania nie przejawiała się tylko podczas jednorazowych akcji.

Co roku organizowane są też konkursy na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku. Tegoroczna edycja ruszy we wrześniu. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego wezmą udział w finale ogólnopolskim.

Korpus Solidarności to także możliwość pozyskania dotacji na realizację różnych pomysłów wolontariuszy czy organizacji.

- Może to nie są jakieś wielkie kwoty, ale na pewno pomogą w działaniach, które i tak wolontariusze by podejmowali. A dotacje można uzyskać w ramach minigrantów – do 3 tys. zł na inicjatywę wolontariusza czy też w ramach bonów edukacyjnych – do 1,5 tys. zł na podwyższenie umiejętności czy zakup potrzebnego do wspierania innych sprzętu – zauważa Elwira Przybylska, lubuska koordynator programu Korpus Solidarności. - Dofinansowanie np. na organizację przedsięwzięć po 3 tys. zł mogą też zdobyć grupy wolontariuszy (10-osobowe).

Działający społecznie mogą też liczyć na udział w różnych warsztatach, wizytach studyjnych, szkoleniach itd.