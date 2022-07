Korzystanie ze smartfona na zagranicznych wakacjach może kosztować kilka tys. zł. Jak wyłączyć roaming, by nie było dodatkowych opłat?

Roaming zagraniczny uruchamia się, gdy użytkownik telefonu przekroczy granicę swojego państwa. W takiej sytuacji otrzymuje SMS-a informującego go o cenniku usług występującym w odwiedzanym kraju.

– Na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), użytkownicy telefonów za połączenia i wiadomości tekstowe płacą tyle samo, co w Polsce. Zazwyczaj operatorzy w swoich ofertach gwarantują abonentom ograniczony pakiet danych internetowych do bezpłatnego wykorzystania w UE. Po jego przekroczeniu mogą zostać naliczane opłaty w odgórnie ustalonej przez Unię Europejską kwocie 3 euro za każdy gigabajt danych – tłumaczy Kamil Woźniak, ekspert iMad.