Kościół św. Franciszka budowany jest już od 17 lat! Czy ta budowa dobiegnie końca?

- Główna fasada budynku już stoi. W tej chwili trwają prace zabezpieczające dach, aby to co już wcześniej zrobiono nie zostało zniszczone. Na wykończenie wnętrza będziemy musieli cierpliwie poczekać. Inne prace zostały wstrzymane, bowiem w obecnej sytuacji nie mamy pewności czy podołamy im finansowo. W ostatnim czasie udało nam się zakończyć budowę fundamentów łącznika między kościołem a klasztorem – twierdzi o. Stanisław Glista. I dodaje, że budowa świątyni jest w dużej mierze finansowana z datków wiernych, czyli z tego, co parafia otrzymuje od ludzi.

Wspólnota parafii św. Franciszka

– Musimy pamiętać, że zawsze są dwie rzeczywistości. Jedną z nich jest budowanie kościoła jako budynku. Z tym wiążą się problemy techniczne, wszystkie zezwolenia, ale również zdobywanie funduszy. To co jednak jest ważniejsze, to jest budowanie parafii jako wspólnoty ludzi. To jest bardzo wymagające. My jesteśmy bardzo młodą parafią w Zielonej Górze. Staramy się konsolidować wiernych i być z mieszkańcami m.in. poprzez różne grupy parafialne - przekonuje o. Glista.