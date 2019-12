Kosmiczny pociąg Elona Muska. 60 satelitów Starlink przeleci w poniedziałek, 30 grudnia 2019 r. nad Polską

W całej Polsce satelity będą widoczne o tej samej porze, mniej więcej od godz. 16.20. Jest to godzina orientacyjna, warto więc na wszelki wypadek rozpocząć obserwacje 10 minut wcześniej.

W zależności od miejsca, satelity będą widoczne na różnej wysokości nad południowo-zachodnim horyzontem.

To bardzo jasne obiekty, więc przy braku chmur będą bardzo dobrze widoczne, szczególnie z dala od świateł miast. Z pewnością znajdą się chętni, którzy będą chcieli je sfotografować.

Starlink to program, który realizuje firma SpaceX, należąca do Elona Muska. Niewielkie satelity, których docelowo na orbicie Ziemi ma być ok. 42 tysięcy, mają zapewnić dostęp do globalnego internetu szerokopasmowego. SpaceX chce rozpocząć sprzedaż usług internetowych w wybranych częściach Kanady i USA już w 2020 r.

Zobacz wideo: Szybki internet wkrótce dostępny na całym świecie. Rakieta Falcon 9 wyniosła kolejne satelity na orbitę