Koszmar! Auto wjechało do rzeki pod Krosnem Odrzańskim. Zginęło małżeństwo, a wszystko to wydarzyło się na oczach ich małych dzieci

- 39-letni kierujący pojazdem marki audi jadąc polną drogą wzdłuż rzeki Bóbr, na wysokości miejscowości Stary Raduszec, z niewyjaśnionych przyczyn wjechał do rzeki. W aucie przebywała także 31-letnia kobieta. Niestety, te dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Ich ciała zabezpieczono do sekcji zwłok - powiedział nam kom. Kulka.

Świadkami tej tragedii były dzieci. Przed wypadkiem doszło do małżeńskiej kłótni

- Do zdarzenia doszło po kłótni między małżeństwem – powiedziała PAP rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej prokurator Ewa Antonowicz.

Jak podała prokurator Antonowicz, między małżeństwem w pewnym momencie doszło do kłótni. Widząc kłótnię, dwie dorosłe osoby zabrały dzieci dalej. Po chwili doszło do tragedii.

39-latek wsiadł do audi, za nim do auta wsiadła żona. "Kierujący wjechał samochodem do rzeki" – powiedziała prokurator Antonowicz.

Samochód szybko zniknął pod wodą. Nad rzekę dojechały zaalarmowane służby ratunkowe. Do pojazdu dotarli strażaccy płetwonurkowie. Pomimo tego 39-letni kierowca oraz 31-letnia kobieta zginęli na miejscu.

