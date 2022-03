Koszmarny wypadek. Dziecko wypadło z okna na czwartym piętrze

Do zdarzenia doszło w czwartek, 10 marca, ok. godz. 14.00. Na miejsce przyjechała ekipa pogotowia ratunkowego, przyleciał też śmigłowiec LPR z Zielonej Góry. Dziecko zostało przetransportowane do Szpitala Uniwersyteckiego.

- Dziecko trafiło do nas w stanie ciężkim. Zostało ustabilizowane i po zdiagnozowaniu charakteru obrażeń zostało przetransportowane do Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu – informuje Sylwia Malcher-Nowak, rzecznika Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. - Dzisiaj rano dostaliśmy informację, że przeszło pomyślnie zabieg.

Policja ustala, jak doszło do wypadku. - Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Sulechowie. W tej chwili wiadomo, że dziewczynka wypadła z czwartego piętra, gdy jedno z rodziców było obecne w mieszkaniu - przekazała nam podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.