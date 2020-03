Koszykarz Stelmetu Zielona Góra w drużynie gwiazd

Przemysław Zamojski jest jednym z podstawowych graczy kadry narodowej 3x3, z którą w ubiegłym roku w Amsterdamie zdobył brązowy medal mistrzostw świata. Ten sukces dał biało-czerwonym prawo rywalizacji w turniejach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio. Polacy ponad miesiąc temu rozpoczęli przygotowania do tej rywalizacji, ale już wiadomo, że turniej, w którym mieli zagrać (18-22 marca w indyjskim Bangaluru) został odwołany z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nowego terminu jeszcze nie ustalono, ale światowa koszykarska centrala (FIBA) we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim będzie starać się, by impreza odbyła się przed 24 kwietnia. Tego dnia ma się bowiem rozpocząć kolejny turniej kwalifikacyjny w Budapeszcie.

Ostatnimi przygotowaniami do rywalizacji w Indiach miały być dla polskiej reprezentacji turnieje United League Europe w Sankt Petersburgu. Rozegrano cztery imprezy. W pierwszym turnieju biało-czerwoni (zagrali pod szyldem Energia 3x3 Gdańsk) dotarli do ćwierćfinału, w drugim zmagania zakończyli na fazie grupowej, w kolejnym znów osiągnęli ćwierćfinał, a na koniec cyklu zwyciężyli. W finałowej rozgrywce nasza drużyna pokonała łotewski zespół Ventspils Ghetto 19:12. Po zawodach dwie indywidualne nagrody trafiły do Polaków. Przemysław Zamojski został wybrany do zespołu All Star, a lider reprezentacji Michael Hicks otrzymał tytuł MVP turnieju.