Koszykarze Eneai Zastalu BC Zielona Góra już trenują. W klubie czekają na zagranicznych zawodników

W młodości siła

Jan Wójcik, Michał Pluta, Jan Góreńczyk Jakub Kunc, nowa twarz w zespole Michał Kołodziej oraz serbski rozgrywający Novak Musić – to skromna kadra, która od kilku dni trenuje zarówno w hali jak i na stadionie przy ulicy Sulechowskiej. We wtorek 15 sierpnia do zielonogórskiej drużyny dołączył także Arkadiusz Lewandowski.