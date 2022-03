Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra męczyli się w starciu z HydroTruckiem Radom. „Myśleliśmy chyba, że mecz sam się wygra"

Enea Zastal BC Zielona Góra – HydroTruck Radom 91:78

Zielonogórzanie rozpoczęli nieźle. Dzięki m.in. nieomylnemu na początku spotkania Jarosławowi Zyskowskiemu (zdobył siedem z dziewięciu pierwszych punktów drużyny) prowadzili 14:7. Oczekiwany przez kibiców „odjazd” jednak nie nastąpił, ale to nie radomianie udaremniali ucieczkę zastalowcom, tylko oni sami sprawiali wrażenie, jakby uciec nie chcieli. Bo gospodarze przede wszystkim niemiłosiernie pudłowali, nawet spod samego kosza.

Siedmiopunktową przewagę Zastal utrzymał do końca pierwszej kwarty, ale tuż po wznowieniu gry goście odrobili niemal wszystkie starty. Po „trójkach” Pawła Dzierżaka i Ahmeda Hill było 22:21. Później było tak, że gospodarze na chwilę budowali kilkupunktową przewagę, a radomianie szybko niwelowali starty. Mieli kilka okazji do wyrównania, za każdym razem, gdy stawali na linii rzutów wolnych, ale, że „osobiste” nie były ich mocną stroną, to dopiero za trzecim razem udało im się dogonić zielonogórzan – w ostatniej minucie pierwszej połowy. Przyjezdni na tym jednak nie poprzestali, bo po trzypunktowym trafieniu Ahmeda Hilla tuż przed przerwą osiągnęli minimalną przewagę (45:44).