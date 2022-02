Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wygrali po raz trzynasty. Gdynia tylko postraszyła

Enea Zastal BC Zielona Góra - Asseco Arka Gdynia 75:61

Sensacyjna wygrana gdynian we Włocławku z Anwilem przed kilkoma dniami sprawiała, że drużyny Asseco Arki należało się obawiać. Gdynianie wprawdzie zajmują dopiero dziewiąte miejsce w tabeli, ale potencjał zespołu trenera Milośa Mitrovića jest znacznie wyższy. Przynajmniej tak się mogło wydawać przed spotkaniem.

Początek rzeczywiście był dla gości, ale Zastal dość szybko narzucił swój styl gry. Już w trzeciej minucie po punktach Nemanji Nenadića był remis 7:7. Chwilę później po trafieniach tego gracza zielonogórzanie wyszli na prowadzenie, którego – jak się później okazało – nie oddali do końca meczu. O spacerku nie mogło być jednak mowy, choć w pewnym momencie wydawało się, że Zastal przejdzie przez mecz suchą stopą. Pierwsza połowa to konsekwentna gra zielonogórzan w ataku. Brylował Dragan Apić, który po pierwszej kwarcie miał na koncie już 8 punktów. Przewaga gospodarzy rosła powoli, ale systematycznie. Goście momentami byli bezradni. Wprawdzie dużo dawał z gry Novak Musić i najbardziej doświadczony w tym towarzystwie Filip Dylewicz, ale to Zastal przeważał. W 17 minucie po punktach Devoe Josepha na tablicy wyników było już 41:24. Na przerwę obie drużyny schodziły przy 12-punktowej przewadze ludzi trenera Olivera Vidina (43:31).