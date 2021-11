Koszykarze Sokoła Żary przegrali w Zielonej Górze. Do zwycięstwa zabrakło skuteczności i determinacji

Mało padło punktów w tym meczu, a to za sprawą przede wszystkim podopiecznych Radosława Barcza, którzy stawarzali sobie sytuacje, ale niemiłosiernie pudłowali. Do przerwy mecz był bardzo wyrównany, ale w drugiej połowie gospodarze powoli uciekali ekipie z Żar, a ci mimo oddawanych rzutów nie byli w stanie wstrzelić się w mecz i mimo rozpaczliwej pogoni, nie byli w stanie pokonać rywali z Zielonej Góry i przegrali 42:50. -Cały mecz bardzo wyrównany. Losy spotkania były otwarte do samego końca. Patrząc na wszystkie nasze spotkania, był najbardziej zacięty mecz w rundzie-podsumował grę swojej drużyny Radosław Barcz. -Od samego początku ciężko nam szło w ataku. Przez 40 minut kompletnie nie mogliśmy się wstrzelić. Bardzo słaba skuteczność nie mogła przełożyć się na dobry wynik. Obrona, którą zaprezentowaliśmy była bardzo zróżnicowana, co dało świetny efekt w postaci straconych jedynie 50 pkt na wyjeździe. Fragmenty meczu. Obejrzyj WIDEO:

-Niestety my w ataku w tym dniu byliśmy jeszcze słabsi. Mnóstwo niecelnych rzutów z dystansu. Graliśmy z zespołem Zastalu Zielona Góra, gdzie wszyscy w składzie to młode chłopaki, którzy mają przed sobą wiele lat gry. Na pewno ich atutami była szybkość i wytrzymałość. My z kolei nadrabialiśmy siłą i doświadczeniem. Budujący natomiast jest fakt, że cała drużyna natychmiastowo analizuje błędy i już czeka na kolejne treningi, aby móc to poprawiać. Determinacja do pokazania lepszej gry pokazuję jak dużo ta drużyna może razem osiągnąć-stwierdził szkoleniowiec z Żar.

Dziękujemy kibicom za przyjazd i doping dla nas, jesteście niesamowici.