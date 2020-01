Koszykarze Stelmetu Enei BC Zielona Góra pokonani rosyjskimi „trójkami" [ZDJĘCIA]

STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA – UNICS KAZAŃ 89:100

KWARTY: 23:24, 22:29, 22:27, 22:20.

STELMET ENEA BC: Thomasson 14, Meier 12 (2), Hakanson 11, Zyskowski 9, Gordon 8 oraz: Radić 20, Koszarek 6 (1), Ponitka 4, Zamojski 3 (1), Witliński 2.

UNICS: Tyus 20, McCollum 19 (2), Likhodey 14 (4), Palsson 13 (3), Theodore 11 (2) oraz: Sergeev 9 (3), Kolesnikov 5 (1), Koshcheev 4, Kaimakoglou 3, Uzinskii 2, Wilson i Anoshin po 0.

Sędziowali: Ingus Baumanis (Łotwa), Marko Juras (Serbia), Andrei Sharapa (Bułgaria). Widzów: 2400.

Zanim koszykarze wybiegli na boisko w hali CRS, zielonogórski klub pochwalił się nowym graczem. Stelmet zakontraktował George’a Kinga. Amerykanin został zatrudniony nie tylko jako wzmocnienie zespołu, ale również na zastępstwo dla Przemysława Zamojskiego, który w marcu na jakiś czas opuści zielonogórską ekipę, by z reprezentacją Polski wziąć udział w kwalifikacjach olimpijskich. - Jestem wdzięczny drużynie z Zielonej Góry, że daje mi szansę na zaprezentowanie się w lidze VTB, jest to dla mnie świetna okazja do gry przeciwko znakomitym zawodnikom – mówił George King serwisowi basketzg.

Amerykański koszykarz w piątkowym meczu jeszcze nie zagrał, ale ma być gotowy do rywalizacji w najbliższy wtorek, wtedy Stelmet w Enarga Basket Lidze zmierzy się ze Stalą Ostrów Wlkp.