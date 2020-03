Koszykarze Stelmetu nie sprostali Rosjanom. Wysoko przegrali

Prowadzenie do przerwy gospodarzy 49:44 dawało sporą nadzieje na to, że w drugiej połowie jesteśmy w stanie powalczyć o zwycięstwo. Niestety, trzecia kwarta w naszym wykonaniu to był koszmar. Byliśmy jacyś wolniejsi i mniej zdecydowani od rywali. To prawda, że kilka razy mieliśmy pecha, bo piłka wypadała nam z kosza, tańczyła na obręczy by ostatecznie nie wpaść. Oczywiście zrzucanie tylko na pecha byłoby wielkim uproszczeniem. Popełniliśmy w tej kwarcie wiele i zbyt wiele błędów. Piłka wypadała nam z rąk, nadeptywaliśmy na końcowe linie, podawaliśmy wprost w ręce rywala. To co w meczu ze słabszym rywalem wcale jeszcze nie musiało oznaczać porażki w starciu z silnym rywalem już tak. Przegraliśmy trzecią kwartę aż 15:30. Przed ostatnimi dziesięcioma minutami Parma wygrywała aż 79:59. Odrobiła więc osiemnastopunktową stratę z Zielonej Góry (w listopadzie wygraliśmy w hali CRS 106:88).