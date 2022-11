Koszykarze z Zastalu Zielona Góra trenowali uczniów głogowskiej SP 8. Zdjęcia/Film

Dla 16 uczniów głogowskiej SP 8 dzisiejszy (22.11) trening z udziałem koszykarzy był sporym wydarzeniem. Szkołę odwiedziło trzech zawodników Enea Zastal Zielona Góra. Takie treningi są przeprowadzane jedynie w dziewięciu szkołach w całym kraju.

- Nasza wizyta w szkole jest związana ogólnopolską akcją popularyzacji koszykówki. Mieliśmy bardzo udane lato, jeśli chodzi o kadry seniorskie i młodzieżowe, więc to jest dobry moment, by pójść za ciosem i sprawić, by koszykówka była znowu popularna, tak jak w latach 90-tych – wyjaśniał Maciej Szelągowski, koordynator programu Młode Asy Parkietów. - Akcja ma na celu pokazanie, że koszykówka może być fajna.