Kradzież motocykli w Zielonej Górze. Właściciel prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy

Złodzieje w Zielonej Górze. Tym razem włamali się do dawnej hali Budimexu, która znajduje się przy ulicy Lisiej. Zabrali narzędzia, felgi aluminiowe. Ukradli też naszemu Czytelnikowi dwa motocykle. Jeden z nich to: KTM 250gs fullcross, a drugi: Zipp pro xt 1250 o tablicach rejestracyjnych: FZ7519. Właściciel prosi o pomoc w odnalezieniu sprawców. Jeśli coś widziałeś 8-9 czerwca, albo wiesz, gdzie mogą znajdować się skradzione motocykle, zgłoś to policji.

