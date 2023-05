Krajowe i międzynarodowe wystawy psów rasowych w Babimoście. Do miasta zjechało ponad dwa tysiące psów

Psy Anety Lauridsen uczą się występowania na wystawach odkąd kończą trzy miesiące. Już wtedy zaczynają pierwsze treningi i zaczynają też stawiać pierwsze kroki wystawowe na ringu.

- Artemis, którą tutaj trzymam, tydzień temu weszła do klasy juniorów otworzyła drzwi nowej kariery. Właśnie zdobyła pierwszy certyfikat w młodzieżowym czempionacie Polski. Zobaczymy, jak jej pójdzie w sobotę - mówi pani Aneta. - Pies musi się socjalizować, przyzwyczajać do bycia na ringu do tego, że obcy ludzie go dotykają, że na niego patrzą, są różne dźwięki, zapachy innych psów. Musi się z tym zaprzyjaźnić, musi to być normalne dla niego.