Kreda Wstydu w Zielonej Górze. Wyjątkowa akcja na rzecz środowiska, w której każdy może wziąć udział! Winny Gród ma się czego wstydzić?

Kreda wstydu w Zielonej Górze. Każdy może wziąć udział

"Tu Bart! Tym razem zawitam z Kredą Wstydu do mojego kochanego studenckiego miasta. Zapraszam wszystkie osoby, którym nie jest obojętny temat zaśmiecanych chodników. Kredą będzie, można się częstować. Jeden pet - jedno kółko. Pokażmy, ile tego jest i pokażmy, że się na to nie zgadzamy. Startujemy przed PKP i odwiedzamy pobliskie przystanki" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Kreda wstydu to nietypowa akcja

„Kreda wstydu” to proekologiczna akcja, która cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Jej uczestnicy walczą w nietypowy sposób z niedopałkami leżącymi na chodnikach.

Trzeba mieć świadomość, że wspomniane niedopałki pozostawiane na chodnikach i trawnikach to prawdziwa plaga zarówno większych, jak i mniejszych miast. Ale najczęściej nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem plastikowe filtry z niedopałków papierosów są dziś najbardziej zaśmiecającym środowisko przedmiotem na świecie. To wstyd i trzeba to podkreślać. Zapraszamy do akcji w Zielonej Górze: