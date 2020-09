Królowa Życia Izabela Macudzińska-Borowiak w Zielonej Górze. Projektantka przyjechała do swojego butiku JustUnique.

W TTV rozpoczął sie dziewiąty sezon programu "Królowe Życia" . Widzowie po raz kolejny spotykają się z Dagmarą , jej rodziną i przyjaciółmi. Są też przy najważniejszych chwilach w życiu zakochanych, Izy i Patryka . Poznają nowych bohaterów, którzy swoim pomysłem na życie i podejściem do świata zaskoczyli już w premierowym odcinku. - Dagmara, Kasia i Iza prowadzą życie dalekie od przeciętności, czym u jednych wzbudzają sympatię i podziw, a u innych – krytykę i zazdrość. Jednak nawet ich ekscentryczne perypetie nie są wolne od trosk dnia codziennego. Kłopoty ze zdrowiem, zawirowania w życiu zawodowym czy dojrzewające dzieci potrafią wywrócić życie do góry nogami - opisują producenci programu.

Sylwia, na co dzień mieszkanka Krakowa, która na przejażdżkę szybkim samochodem wydałaby każde pieniądze. W wolnym czasie często odwiedza strzelnicę, a z narzeczonym prowadzi firmę… rozbrajającą bomby. Pojawi się też niezwykły duet królowych z Chorzowa, Patrycja i Justyna, które prowadzą wspólne, bujne życie z tym samym partnerem. Taki podział w związku to coś nowego, nawet dla fanów programu! Po raz pierwszy w programie zagości też reprezentacja z Trójmiasta – Ania, która swoje życie dzieli pomiędzy pracą, a podróżami z ukochanym oraz Damian i Leon, duet w życiu i w pracy, którzy razem prowadzą klinikę medycyny estetycznej.

Izabela Macudzińska - Borowiak dołączyła do "Królowych Życia" w 4. sezonie. Od razu zyskała ogromną sympatię widzów. Zaskoczyła swoją osobowością i pozytywnym podejściem do świata. W programie występuje u boku swojego męża Patryka Borowiaka , towarzyszy jej także córka. W ostatnich edycjach widzowie mogli uczestniczyć w najważniejszych momentach w ich życiu. Wszyscy doskonale pamiętają spektakularny, bajkowy ślub Królowej Życia. Ostatnio zakochana para świętowała pierwszą rodzicę ślubu.

Iza jest przykładem poważnej bizneswoman , która potrafi oddzielić życie osobiste od pracy. Jest odpowiedzialną matką, kochającą żoną, właścicielką firmy, która podbija świat mody. Jest przy tym wyrozumiałą, ciepłą i silną osobą. Nie boi mówić się o tym, co ją boli, co nie podoba się jej w otaczającym świecie. Wie czego chce i w życiu na pierwszym miejscu stawia szczęście swoich najbliższych.

Izabela Macudzińska - tworzy dla kobiet pod marką Just Unique

Iza wie, jak rozpieścić panie. Jak dodać im pewnośći siebie. Potrafi odkryć w nich piękno. Jej projekty są zmysłowe, podkreślają figurę i urodę. Jak podkreśla Królowa Życia, marka Just Unique "powstała z chęci tworzenia zmysłowych ubrań, które z każdej kobiety wydobyłyby to, co najlepsze". - Odnieśliśmy sukces komercyjny w wielu krajach poza Polską – nasze kolekcje świetnie sprzedają się w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Just Unique zostało też wyróżnione na modowych targach w Londynie, gdzie pokonało kilkaset konkurencyjnych firm z całego świata - przyznają właściciele firmy.

Swoje projekty Iza często prezentuje na sobie. Fani mogą podziwiać ją na Instagramie czy oficjalnym profilu na Facebooku. Oczywiście królowa występuje w nich także w programie.