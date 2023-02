Królowe karnawału z lat 30. Zobacz, jakie kreacje noszono na bal karnawałowy

Wymyślne fryzury, pióra, kapelusze... Przygotowanie do spotkania karnawałowego w latach 30. ubiegłego wieku zdecydowanie zajmowało więcej czasu niż obecnie. Za to efekt był piorunujący. Zdjęcia z imprez karnawałowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego robią ogromne wrażenie. Wybraliśmy fotografie z najlepszymi kandydatkami do tytułu królowej balu.

Kiedy obchodzimy karnawał?

Początek karnawału w Polsce wypada 6 stycznia, kiedy katolicy obchodzą święto Trzech Króli. Ostatni tydzień polskiego karnawału rozpoczyna się w Tłusty Czwartek. Tego dnia Polacy objadają się pączkami i faworkami. Okres tańców i zabaw trwa aż do wtorku przed Środą Popielcową i kończy się w Ostatki. Zwyczajowo to czas zabaw i potańcówek. Data końca karnawału jest ruchoma i poprzedza Wielkanoc oraz Wielki Post.

Skąd wzięła się karnawałowa tradycja?

Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia wyrazu „karnawał”. Niektórzy uważają, że słowo to ma swoją genezę w języku łacińskim i wyrazie carrus navalis. W starożytnym Rzymie określenie to służyło do nazywania wozu w kształcie okrętu wchodzącego w skład świątecznego pochodu ku czci bogini Izydy, a później – boga Dionizosa. Jednak większość badaczy wskazuje na włoskie słowa carnevale (łacińskie carnem levāre), co dosłownie oznacza „usuwać mięso” oraz caro, vale, czyli „żegnaj mięso”. Symboliczne znaczenie tych określeń ma związek z pożegnaniem mięsa przed Wielkim Postem.