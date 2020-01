KROSNO ODRZ. 33-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wpadł, bo nie miał pieniędzy, by zapłacić za paliwo

We wtorek (31 grudnia) policjanci krośnieńskiej drogówki otrzymali zgłoszenie od pracownika stacji paliw, iż ma on problem z klientem, który zatankował paliwo i nie ma pieniędzy, aby za nie zapłacić. - Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że jest poszukiwany, celem odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto, jak wynikało z dalszych ustaleń, 33-latek siedział za kierownicą volvo, mimo że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a samochód, którym kierował, miał przyczepione tablice rejestracyjne przypisane do innego auta - informuje podkom. Justyna Kulka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Mężczyzna został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia, z uwagi, iż zgodnie z decyzją sądu skorzystał z możliwości „wykupienia się”, został zwolniony. Za nic miał jednak respektowanie prawa, bo ponownie wsiadł za kierownicę auta niedopuszczonym do ruchu. Wpadł podczas kontroli drogowej w Krośnie Odrzańskim. Za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, natomiast za prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu, kara grzywny.