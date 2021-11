Kruche jak szkło, piękne jak kolorowy motyl. Unikatowa wystawa szkła z huty Niemen" w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Bogactwo barw i form

Na wystawie znajduje się ponad 400 szkieł zakładu działającego od 1891 r. Ekspozycja obejmuje okres carskiej Rosji, II Rzeczypospolitej i czasów po 1945 r., kiedy to huta ze względu na ustalenia konferencji poczdamskiej znalazła się w obrębie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wystawa w bardzo przekrojowy i usystematyzowany sposób przedstawia produkcję zakładu Niemen. Można tu zobaczyć przedmioty, które po raz pierwszy zostały zidentyfikowane i przypisane jako wyroby pochodzące z Brzozówki. Stan wiedzy, od momentu, gdy pojawiła się pierwsza i jedyna do tej pory praca monograficzna „Szkło huty Niemen” z 1984 r. prof. Pawła Banasia zmienił się. Nieustannie udaje się ustalić nowe fakty, “odnaleźć” kolejne eksponaty.

Uroda szkieł niemeńskich z całą pewnością warta jest prezentacji. Niemeńskie wyroby są niezwykle efektowne. Przeważają szkła prasowane barwione w masie, powstałe z formy i nawiązujące do modnego w okresie międzywojennym stylu art. deco. W czasach, kiedy je wytwarzano były relatywnie tanie i służyły codziennemu użytkowi. Uszlachetniano je poprzez wykorzystanie takich technik dekoracyjnych jak malowanie czarną emalią, matowienie lub zastosowanie tła w postaci dekoracyjnego reliefu. Innym rodzajem są szkła dmuchane cienkościenne, dekorowane technikami malarskimi. Są najstarsze i najtrudniej je zdobyć. Trzecią grupą są wysokiej jakości szkła grubościenne, misternie szlifowane o nieco kubistycznych formach. Przedstawiają wysoką wartość artystyczną i finansową ze względów kolekcjonerskich. Na paletę barw stosowanych przez hutę składały się różnego rodzaju pastelowe róże, błękity, zielenie, żółcie, fiolety, także biel uzyskiwana przez zastosowanie matowego deseniu oraz mocniejsze odcienie tych barw – do niedawna uznawane za produkcję powojenną.

Polska galanteria szklana sygnowana znakami huty Niemen (Stolle lub Pologne) zdobyła rynki Austrii, Francji wraz z koloniami, Anglii, USA, Kanady i krajów Bliskiego Wschodu.

Wśród niezwykle prestiżowych zadań zakładu Niemen trzeba wymienić wykonanie w 1935 r. kryształowej błękitnej urny, w której na cmentarzu na Rossie w Wilnie złożono serce Józefa Piłsudskiego. Urnę wykonał zakładowy majster Edmund Miatkowski. Niemniej ważnym zadaniem było w czasach tuż powojennych zrobienie wielkiego szkła z widokiem Kremla upamiętniającego kolejną rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.