Krumskie Osobowości 2023. Zobacz, kto w tym roku dostanie łopatę piekarską i zostanie laureatem tej niezwykłej nagrody!

Krumskie Osobowości 2023. Co roku 1 maja w Karczmie Taberskiej

Krumskie Osobowości - podziękowanie za pracę

I tak od kilkunastu lat 1 maja nagrody otrzymują wybitni mieszkańcy Nowego i Starego Kramska, Lasek, Janowca. tytuły Krumskiej Osobowości (krumskiej - to gwarowo, po polsku będzie kramskiej, bo Nowe Kramsko jest główną wsią tego obszaru). Co roku – nawet pandemia w tym nie przeszkodziła – przyznawane są tytuły Krumskiej Osobowości.

W Karczmie Taberskiej wręczana jest łopata piekarska.

Dlaczego właśnie takie narzędzie? - Bo mój ojciec, Alfons Reimann, był piekarzem i to ma symbolizować szacunek dla wszystkich ludzi żyjących z pracy własnych rąk - tłumaczy pani Jolanta.

Jako pierwszą, wprawdzie wyjątkowo nielokalną, ale wybitną postać, postanowiono uhonororować w 2009 r. Żenię Pawłowską (popularną Snobkę), emerytowaną dziennikarkę "Gazety Lubuskiej".