Krzysztof Kasprzak pojedzie o złoto i awans do Grand Prix

Dwóch żużlowców lubuskich klubów – Krzysztof Kasprzak (Stal Gorzów) i Duńczyk Michael Jepsen Jensen (Falubaz Zielona Góra) wystartuje w tegorocznej edycji mistrzostw Europy. W związku z pandemią koronawirusa cykl Tauron Speedway Euro Championship rozgrywany będzie wyłącznie na polskich torach.

Rywalizacja o tytuł mistrza Europy składać się będzie z pięciu turniejów, wszystkie odbędą się w lipcu. Cykl ruszy 4 lipca w Toruniu, tu rozegrane zostaną też ostatnie zawody (29 lipca). Ponadto żużlowcy ścigać się będą w Bydgoszczy (8 lipca), Gnieźnie (15 lipca) i Rybniku (22 lipca).

SEC. Wszystkie turnieje w Eurosporcie - Tak, jak większość organizatorów zmagań sportowych, musieliśmy zmienić nasze plany na nadchodzący sezon. Szukaliśmy nowych rozwiązań, dzięki czemu udało się wypracować, naszym zdaniem, dobry plan - powiedział Karol Lejman, prezes firmy One Sport, organizatora cyklu SEC. - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie tego projektu. Wielkie słowa uznania kieruję w stronę firmy Tauron, która trzeci rok z rzędu wspiera nas w działaniach.

- W ostatnim czasie działo się bardzo dużo. Do końca nie byliśmy pewni, jak planować rozegranie tych zawodów – stwierdził Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego. - Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu to bardzo ważne zawody dla FIM Europe. To pierwsze zmagania w trakcie pandemii o tak wysokim znaczeniu. Cieszymy się, że część kibiców będzie mogła zasiąść na trybunach. Cykl rośnie w siłę, o czym świadczy fakt, że każda z rund transmitowana będzie przez Eurosport.

Po raz pierwszy przepustka do Grand Prix Stawką tegorocznej batalii w SEC nie są wyłącznie medale mistrzostw Europy. Po raz pierwszy w ośmioletniej historii tych rozgrywek zwycięzca uzyska awans do kolejnego cyklu Grand Prix (2021). Do udziału w walce o tak cenną premię zaproszony został m.in. jeden z liderów Stali Gorzów Krzysztof Kasprzak, brązowy medalista SEC z 2016 roku. Drugi zawodnik z lubuskiego klubu w tegorocznej rywalizacji to reprezentant Falubazu Zielona Góra – Duńczyk Michael Jepsen Jensen. On też został nominowany do stawki zawodników, bo pewne miejsce miała tylko piątka najlepszych z poprzednich rozgrywek - Mikkel Michelsen (Dania), Grigorij Łaguta (Rosja), Leon Madsen (Dania) oraz Polacy Kacper Woryna (ROW Rybnik) i Bartosz Smektała (Unia Leszno).

- Niestety, nie mogliśmy przeprowadzić czterech rund eliminacyjnych oraz turnieju SEC Challenge, w związku z tym poprosiliśmy krajowe federacje o wyselekcjonowanie dwóch kandydatów do udział w tegorocznych zmaganiach – mówił Piotr Szymański, przewodniczący Komisji Wyścigów Torowych FIM Europe. - Stworzyliśmy ranking zawodników z ostatnich trzech lat, który opierał się na ilości zdobytych punktów, średniej biegowej oraz sukcesach w tych sezonach.

Mistrz SEC: Nie będziemy zbyt zapracowani - Jestem szczęśliwy, że mogę bronić tytułu mistrzowskiego. Obawiałem się, że cykl może nie odbyć się – powiedział Mikkel Michelsen, mistrz Europy 2019. - Cieszę się, że wszystkie rundy odbędą się w lipcu. W tym sezonie nie będziemy zbyt zapracowani. W Danii, Anglii czy Szwecji nie ma jeszcze planów co do startu rozgrywek, dlatego zawody w środku tygodnia z taką częstotliwością to świetny pomysł. Moim celem jest obronić tytuł. W poprzednim sezonie nie rozpocząłem cyklu zbyt dobrze, jednak druga cześć zmagań była dużo lepsza, dzięki czemu mogłem sięgnąć po tytuł mistrzowski.

LISTA STARTOWA SEC 2020 1. Mikkel Michelsen (Dania),

2. Grigorij Łaguta (Rosja),

3. Leon Madsen (Dania),

4. Kacper Woryna (Polska),

5. Bartosz Smektała (Polska),

6. Andrzej Lebiediew (Łotwa),

7. Vaclav Milik (Czechy),

8. Nicki Pedersen (Dania),

9. Krzysztof Kasprzak (Polska),

10. Michael Jepsen Jensen (Dania),

11. Robert Lambert (Wielka Brytania),

12. Andriej Kudriaszow (Rosja),

13. Kai Huckenbeck (Niemcy),

14. David Bellego (Francja),

15. Peter Ljung (Szwecja).

