Ksiądz kapelan Tomasz Szefliński pożegnał się z wojskową parafią w Sulechowie

Z Sulechowa do Afganistanu. Tak pożegnano żołnierzy

Czekamy na Was z powrotem. I mamy nadzieję powitamy Was w innych okolicznościach na Placu Ratuszowym - mówił w piątek do sulechowskich żołnierzy burmistrz Wojciech Sołtys. Do Afganistanu poleci 350 mundurowych...