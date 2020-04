Księża pomogli lubuskim szpitalom. Przekazali na ten cel ponad 100 tysięcy złotych!

W czasie pandemii koronawirusa wszyscy są bardzo wdzięczni lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom i położnym. Wszyscy podziwiają ich ciężką pracę w trudnych warunkach. Wiele osób chce pomóc medykom. W różny sposób. Dokładając się do różnych zbiórek, szyjąc maseczki, przygotowując posiłki czy oddając swoje mieszkania na kwatery dla lekarzy, pielęgniarek, bo nie chcą wracać - w obawie o zdrowie swoich bliskich - do domów.

- Do tej pory na konto wpłynęło blisko 70 tysięcy złotych. Akcja potrwa jeszcze do poniedziałku, 20 kwietnia. Liczymy na kolejne wpłaty - mówił ks. Stanisław Podfigórny.

Wszystkie zebrane pieniądze trafią do czterech lubuskich szpitali, wytypowanych do walki z koronawirusem. A są to: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o., 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią filia Żagań, Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie Wlkp. To one najlepiej wiedza, na co wydać zebrane fundusze (respiratory, termometry bezdotykowe, maseczki, gogle, odzież ochronna).

Akcja- Wdzięczni Medykom w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej potrwa do 20 kwietnia. Caritas utworzył specjalne konto. Każdy z nas może wpłacić dowolną kwotę na konto Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 08 1090 1636 0000 0001 0345 8964 (tytuł wpłaty MEDYK) lub możemy też wysyłać SMS-y o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł).

Caritas pomaga lekarzom, bezdomnym, seniorom

Kierownik klinicznego oddziału chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dr Jacek Smykał podkreśla, że żaden szpital, żaden kraj nie jest w stanie ponieść sam kosztów tej trudnej walki z koronawirusem. Wymaga ona znacznych nakładów finansowych. Liczy się w tej sytuacji każdy gest, każdy rodzaj wsparcia, każda złotówka. Byśmy mogli wspólnie pokonać epidemię.