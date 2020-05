Kto może grać na boisku? Bo nie wszyscy. A co z placami zabaw, siłowniami?

Powoli wracamy do normalności. Choć z dużymi ograniczeniami. Otwarte są boiska, stadiony, orliki, ale jak się okazuje, nie każdy może z nich skorzystać. Jest wiele pytań, dotyczących także siłowni zewnętrznych i placów zabaw.

Następuje odmrażanie. Jednym z punktów było otwarcie boisk. Dzięki czemu sportowcy mogą wrócić do treningów, oczywiście w ograniczonym składzie i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- Orliki, boiska, stadiony miały być otwarte. Chciałem pograć w piłkę i okazuje się, że nie mogą sobie z kolegami na nich pograć. Rozumiem, że są ograniczenia liczbowe, ale my ich byśmy nie przekraczali - napisał do nas pan Sebastian.

Otwarte stadiony i boiska? Nie dla każdego Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podkreśla, że owszem miejskie boiska zostały otwarte, ale nie dla każdego. Nie sa one czynne całe dnie i nikt nie kontroluje, kto na nich gra.

Drugi etap odmrażania gospodarki, czyli m.in. udostępnienie boisk, orlików, nie polega na tym, że są one do dyspozycji jak przed pandemią koronawirusa. Zostały ponownie uruchomione z myślą o powrocie sportowców - w tym dzieci i młodzieży - do treningów. I to oni w określonych godzinach zajmują boiska. Pod okiem trenera ćwiczą, pamiętając o tym, że na murawie może przebywać jedynie sześć osób.

Otwarte boiska i stadiony. Wszystko musi być pod kontrolą Dzieci do lat 13 odprowadzane są np. do bramki na stadionie przy ul. Sulechowskiej. Stamtąd odbiera je trener. Po zakończonych zajęciach znów je odprowadza do bramy. Starsze, powyżej 13 lat, mogą się samodzielnie poruszać.

Stadion jest udostępniany na treningi. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Jagiełowicz zastanawia się, go udostępnić także indywidualnie. Wiele osób przed epidemią biegało tutaj... Teraz mogłoby jedynie sześć osób, potem konieczna byłaby 15-minutowa przerwa i dezynfekcja.

Place zabaw i siłownie pod chmurką nadal pozostają zamknięte Co z orlikami? Na nich także pod okiem MOSiR odbywają się zajęcia. Np. przy ul. Źródlanej -trenują dwa kluby. Od godziny 15.00 do 20.00 na boisku trawiastym, a druga cześć na boisku do koszykówki.

Co z placami zabaw? Niektóre wspólnoty opracowały sobie regulamin, że z placu zabaw w danym momencie może korzystać tylko jedna rodzina.

Jak zauważa prezydent Janusz Kubicki - place zabaw i siłownie pod chmurką nadal zostają zamknięte. Tak wynika z obowiązujących dziś - w związku z pandemią koronawirusa - przepisów. Na razie premier czy minister zdrowia nie informowali, kiedy i w jaki sposób mają one znów funkcjonować. Trzeba cierpliwie czekać na kolejny etap odmrażania gospodarki i... normalnego życia.

