Kto pamięta legendarne sulechowskie siatkarki z miejscowego Zawiszy? Przypominamy I-ligową drużynę z 2001 roku

PKS AZS WSZ AP Zawisza Sulechów w 2001 roku występował w I lidze B kobiet w piłce siatkowej. Zawiszanki były wówczas „na fali”; w tym samym roku sulechowskie zawodniczki zdobyły Mistrzostwo Polski Juniorek Starszych. Ich mecze ściągały do hali przy LO licznych kibiców. Zarząd klubu: Edwin Łazicki - prezes, Jan Paterka - wiceprezes do spraw sportowych, Zygmunt Gąsieniec - wiceprezes do spraw organizacyjnych, Zenon Serwa - sekretarz, Edward Bondar, Damian Przybylski, Roman Rakowski, członek - dyrektor klubu. Przypominamy te waleczne dziewczyny!

