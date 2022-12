Kto to Panu tak... zbudował? Polskie majstry nie biorą jeńców. Swojska budowlanka na oko (ZDJĘCIA)

Kto korzystał z niesprawdzonej ekipy budowlanej, ten się w cyrku nie śmieje. Miał być szybki remont, a okazał się bubel i prowizorka. Kosztowna niedoróbka, która nadaje się jako przykład do artykułu o kreatywnych, acz mało utalentowanych majstrach. Polska myśl budowlana w krzywym zwierciadle rozbawia do utraty tchu, jednocześnie powodując kręcenie głowy w geście politowania. Jak można było wpaść na tak dziwne pomysły? Zobacz niepowtarzalne zdjęcia:

Polskie majstry nie biorą jeńców. Swojska budowlanka na oko

Strata pieniędzy, czasu i materiałów przez nieumiejętne wykonanie remontu spędza sen z powiek niejednego Polaka. "Kierowniku, jest mały problem" z ust majstra to kłopoty. "Po to Pan Jezus dał nam oczy, by robić na oko, nie?" to ich dewiza i motto. Przykładów jest masa. Rozbawiają, wprawiają w politowanie, czy ludzkie współczucie. Zobacz najśmieszniejsze propozycje budowlanych bubli. Obrazki z galerii pochodzą z facebookowego profilu o nazwie - "Fuszerka Sp z o.o.".