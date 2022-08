Kto widział ten tłum ludzi na rowerach w centrum Zielonej Góry, mógł być zaskoczony. To była wielka Rowerowa Masa Krytyczna!

Rowerowa Masa Krytyczna. Wystartowało kilkaset osób

W piątek, 26 sierpnia wieczorem ulicami Zielonej Góry przejechali fani jazdy rowerowej. Chociaż do końca wakacji zostało jeszcze kilka dni, już tego dnia wieczorem odbyło się oficjalne pożegnanie sezonu wakacyjnego. Chętni do wspólnej jazdy zebrali się na Placu Bohaterów, skąd ruszyli do ogrodu botanicznego. Do przejechania było ok. 7,5 kilometra trasy.

14 edycja Zielonogórskiej Masy Krytycznej była nawiązaniem do poprzedniej, która rozpoczynała rywalizację miasta o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. W ogrodzie botanicznym wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników tej rywalizacji.

Zobacz, jak było. Mamy dużo zdjęć.

