Kto zostanie królem lubuskiego sportu? W sobotę 21 stycznia rozstrzygnięcie 60. Plebiscytu „Gazety Lubuskiej”

Plebiscyt „Gazety Lubuskiej" to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking sportowy w naszym regionie. Zaczęliśmy w 1957 roku. Wygrał wówczas strzelec zielonogórskiej Gwardii Józef Sadurski. Plebiscytowa numeracja może trochę mylić, ponieważ w tym roku powinna to być 66. edycja, jednak nasza akcja na początku lat 60. miała przerwę, stąd najlepszych nagradzamy po raz 60. Warto zwrócić uwagę również na to, że plebiscyt wyjątkowo został potraktowany dwa lata temu. Z powodu pandemii koronawirusa „Gazeta Lubuska” nagrodziła najpopularniejszych i najlepszych sportowców dekady. W ubiegłym roku wróciliśmy do tego, co działo się wcześniej, przez wiele lat.