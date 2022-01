Które lubuskie szkoły są wśród najlepszych w kraju? Nowy ranking liceów i techników

Interaktywne tablice zamiast kredy i gąbki. Do szkół trafi nowoczesny sprzęt

Najlepsze licea w Lubuskiem

Wśród tegorocznych zwycięzców rankingu wojewódzkiego jest II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie. W rankingu głównym popularna "Przemysłowa" zajęła 90. miejsce. To oznacza, że podskoczyła o ponad 40 oczek, bo w ubiegłym roku uplasowała się na 131. pozycji. Tuż za gorzowskim ogólniakiem znalazło się żarskie Społeczne Liceum Ogólnokształcące, które w tym roku jest na miejscu 91. To akurat spadek o 15 pozycji w porównaniu do minionego roku. Trzecie w województwie jest natomiast I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze.