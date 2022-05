Który widok lepszy? Zmienia się starówka w Zielonej Górze. Będzie więcej śmietników półpodziemnych. Zobacz zdjęcia

Inwestycje w Zielonej Górze. Półpodziemne śmietniki

Niedaleko konkatedry, a więc w ścisłym centrum Zielonej Góry zostały zamontowane śmietniki półpodziemne. Za kilka dni będzie można z nich korzystać. Zanim to nastąpi można porównać, jak wyglądają zasypane śmieciami kontenery w pobliżu.

- Naszym planem jest zmiana wizerunku Zielonej Góry i likwidacja najbardziej kłopotliwych pergoli, z których wylewa się dość duża ilość odpadów. Obserwujemy to w obrębie ścisłego centrum - wyjaśniał na antenie Radia Zielona Góra Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. - Dlatego postanowiliśmy wymienić dotychczasowe kontenery, wymagające inwestycji na nowoczesne pojemniki półpodziemne.

Pojemniki te na zewnątrz mają widoczną tylko część. Pod ziemią są zbiorniki głębokie na ok.1,5 - 2 metry. Są one zamykane, co chroni same odpady przed opadami atmosferycznymi, a otoczenie przed nieprzyjemnym zapachem. To ważne dla estetyki na starówce, ale i jakości odpadów przeznaczonych do recyklingu. Mokry karton nie nadaje się do powtórnego wykorzystania.