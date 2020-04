Ktoś porysował samochód na parkingu w Zielonej Górze. Czytelniczka prosi o pomoc!

Do bardzo przykrego incydentu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (z 20 na 21 kwietnia 2020) na parkingu przy ulicy Żołnierzy II Armii. Jeden z zaparkowanych tam pojazdów (seat ibiza w kolorze pomarańćzowym) został porysowany. Na zdjęciach widać, że nie było to dzieło przypadku a celowe działanie. "W nocy z poniedziałku na wtorek pod blokiem ktoś porysował mi cały bok samochodu czymś w rodzaju gwoździa. Uszkodzenie jest głębokie i koszt naprawy to powyżej 3 tys. zł" - napisała do nas Czytelniczka. Zdarzenie zostało zgłoszone na policję. Czytelniczka prosi o pomoc. Jeśli ktokolwiek widział ten incydent lub posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy, proszony jest o kontakt z policją w Zielonej Górze (68 476-24-10, 476-22-94 lub 997) lub w wiadomości prywatnej na FB. Zobacz również: Ktoś podpalił samochody na parkingu pomocy drogowej przy ul. Gwiaździstej w Gorzowie

Archiwum prywatne