Ktoś wyrzucił do leśnego stawu opony. Widok jest przykry. Ktoś przecież musi wiedzieć, kim jest sprawca!

Wybrałem się na spacer leśną drogą z Zielonej Góry do Czasławia. Jednym z urokliwych miejsc na tej trasie jest leśny staw, który powstał przy dawnym młynie wodnym. Już wcześniej pisałem o tym, ze ktoś wyrzucił tam kilka opon. Zobaczcie sami, co dzieje się teraz. Widać, że mamy za sobą sezon wymiany opon. Przykro się na to patrzy...

Dariusz Chajewski