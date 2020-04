Ktoś wyrzucił gruz, Czytelnik poprosił o interwencję straż miejską. I pyta: czy obecnie zajmuje się już ona tylko koronawirusem?

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, zwracając uwagę na pewną kwestię. W ostatnim czasie zgłosił on zielonogórskiej straży miejskiej fakt, że ktoś zostawił przy garażach obok ul. Moniuszki gruz poremontowy. W wiadomości określił konkretną lokalizację i poprosił o interwencję.

- Odpowiedź jaką otrzymałem mnie zaskoczyła - informuje Czytelnik. - Cytuję: "Od 02.04.2020 Straż Miejska z polecenia Wojewody podlega pod Policję i wykonuje tylko i wyłącznie interwencje związane z koronawirusem do odwołania."

Ale dodaje, że zadania powinny być tak wykonywane, by wszystkie obowiązki były realizowane .

Wojewoda polecił też, by pozostałe zadania straży były realizowane "wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania wyżej wymienionych nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19".

W specjalnym piśmie wojewody Władysława Dajczaka, jeszcze z końca marca, możemy przeczytać, że (powołując się na konkretną ustawę): poleca on "wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):

Co ważne, dalej jednak działają konkretne wydziały w urzędzie miasta, które powinny zająć się danymi problemami. - Jeżeli chodzi np. o sprawę gruzu, bałaganu, to takie wiadomości przekazujemy do departamentu przedsiębiorczości i gospodarki komunalnej - słyszymy w zielonogórskiej straży miejskiej. Nie jest więc tak, że konkretny problem zostaje bez reakcji.

Teraz straż miejska kontroluje sklepy wielkopowierzchniowe, sprawdza na osiedlach, czy mieszkańcy noszą maseczki, czy młodzież się nie grupuje. Wszystko zgodnie z rozporządzeniami.

Co z bałaganem, który zgłosił mieszkaniec? Udało nam się dowiedzieć, że teren należy do skarbu państwa. Poprosiliśmy o pomoc urząd miasta. Do sprawy wrócimy.