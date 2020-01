Ktoś znowu truje zwierzęta na terenie miasta!

Kolejne trutki porozkładane na terenie miasta. Pani Kasia straciła psa, a pupile Moniki Lechny wciąż walczą o życie. Mieszkańcy mają dość i chcą złapać sprawcę na własną rękę.

Ktoś zostawia truciznę 7 stycznia pani Katarzyna wraz z mężem wyszli na spacer z psem. Ponieważ na terenie miasta obowiązuje zakaz wstępu do lasu, postanowili wybrać się na ogródki działkowe na Jędrzychowie. Po powrocie ze spaceru pies zasłabł. Właściciele od razu pojechali ze swoim pupilem do weterynarza. Niestety, czworonoga nie udało się uratować. - Nie ma ostrzeżeń, działa ,,Niewidzialna ręka". Trucizna jest silna - mimo wysiłków straciliśmy w nocy sunię – informuje pani Kasia. – Trutka musiała być wyłożona na publicznej alejce. To bezmyślne, a co jakby to zjadło dziecko? – dodaje oburzona mieszkanka.

Trutka rozsypana w okolicach os. Pomorskiego Podobna sytuacja spotkała Monikę Lechną, jednak w tym przypadku trutka rozsypana była w okolicach osiedla Pomorskiego. – Moje psy przeszły straszne męczarnie przez ostatni tydzień, na szczęście żyją i prawdopodobnie wyjdą z tego. Za nami prawie dwa tygodnie leczenia. Nie interesują mnie argumenty, że pies powinien być w kagańcu, ani, że powinien mieć smycz najlepiej 40 cm i sikać mi przy nodze – tłumaczy właścicielka czworonogów.

Kobieta sprawę nagłośniła również w internecie. Okazuje się, że skala problemu jest ogromna. – Piszą do mnie ludzie z Drzonkowia, z Wrocławia, którzy mieli podobną sytuację do mojej. Niektóre psy przeżyły, innym się nie udało. Nie mam słów na to, co się dzieje – przyznaje M. Lechna. Zwierzęta konają w męczarniach To nie pierwszy taki incydent na terenie miasta. Miesiąc temu informowaliśmy na łamach ,,GL” o śmiertelnej pułapce na osiedlu Pomorskim. Ktoś rozrzucał tam kiełbasę z wbitymi gwoździami i szpilkami. O sprawie informowaliśmy tutaj:

Tym razem istnieją podejrzenia, że trucizna rozrzucana na Jędrzychowie wymieszana jest z karmą dla zwierząt. Co się dzieje, gdy pies już połknie taką trutkę? - Może się to wiązać ze śmiercią w ogromnym bólu. Objawy nie zawsze muszą być gwałtowne, mogą wystąpić nawet po godzinie i są bardzo podobne do zwykłego zatrucia - wymioty, krwawienie, biegunka. Nie wiem nawet jak nazwać takie zachowanie. To po prostu bestialstwo – tłumaczy lekarz weterynarii Hanna Koźmińska, która prowadzi swój gabinet na os. Pomorskim.

Aby uchronić swojego pupila przed taką pułapką, najlepiej wyprowadzać go za dnia, a po zmroku chodzić z latarką lub zakładać psu kaganiec. To jedyna metoda na walkę z trucicielami. Policja przygląda się sprawie Sprawę na Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze zgłosił jeden z dziennikarzy. Oficjalnego zgłoszenia od poszkodowanych nie było. – Przekazaliśmy informację do odpowiedniego wydziału. Wciąż sprawdzamy, co w tej sytuacji można zrobić. Prosimy wszystkich pokrzywdzonych, by się do nas zgłaszali i dostarczali nam jak najwięcej dowodów, które będą pomocne – informacje o badaniu weterynaryjnym, treść, którą pies zwymiotował, zdjęcia itp. – tłumaczy podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka KMP Zielona Góra. Mieszkańcy przyznają, że mają już dość bestialskiego zachowania i zamierzają wziąć sprawy w swoje ręce. Mają zamiar utworzyć grupę i skorzystać z agencji detektywistycznej. – Nie może być tak, że ten kto to zrobił się z nas śmieje, bo wie, że nikt mu nic nie zrobi – tłumaczy Monika Lechna. Do tematu będziemy wracać.

