Kuchenne rewolucje. Patenty kulinarne Magdy Gessler. 18 trików, które uratują wasze potrawy Katarzyna Puczyńska

Magda Gessler w programie „Kuchenne rewolucje" zdradza swoje porady na pyszne i aromatyczne dania. Sprawdź 18 kulinarnych trików znanej restauratorki.

Jak prawidłowo smażyć mięso do gulaszu? Kiedy dodać kiełbasę do bigosu? Czym doprawić szpinak, by miał najlepszy smak? Magda Gessler zna odpowiedzi na te i wiele innych kulinarnych pytań. Znana restauratorka dzieli się swoją wiedzą i poradami w programie telewizyjnym „Kuchenne rewolucje”, który 1 września będzie miał premierę jubileuszowego, 25. sezonu. Z tej okazji przygotowaliśmy listę kulinarnych trików i wskazówek Magdy Gessler. Zobacz 18 porad z „Kuchennych rewolucji”.