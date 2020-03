Kultura w Lubuskiem przez ujawniony jeden przypadek zakażenia koronawirusem całkiem nie zamarła. Są imprezy. Działają kina. A Majaland?

W Zielonej Górze z zespołem Beltaine trafimy do krainy celtyckich brzmień

Grają zielonogórskie kluby Fabryka i Obiekt Nie bądź dziki, dawaj do Fabryki/chrzanimy zabobony, nie boimy się korony – taki wierszyk na swoim Facebookowym profilu zamieścił klub Fabryka przy ul. Moniuszki w Zielonej Górze. W piątek, 6 marca 2020 r., o godz. 21.00 klub zaprasza na Party Rocking Wrocław Style z DJ Marvillem, a w sobotę, 7 marca 2020 r. o 20.00 na imprezę: Dzień Kobiet z muzyką Eda Sheerana.

Cinema City obniża ceny biletów

Seanse w kinach Cinema City w Zielonej Górze czy w gorzowskich Cinema 3 D i Heliosie odbywają się normalnie. Widzowie rezerwują bilety na weekendowe premiery i tytuły całego repertuaru.

Sieć Cinema City we wszystkich swoich kinach w Polsce obniża ceny biletów do 15 zł (wyjątkiem są placówki w Warszawie i Jankach, gdzie bilet obniżono do 17 zł).

Tymczasem tego weekendu, 6-8 marca 2020 r., premierowo trafiają na nasze ekrany: