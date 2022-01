Kulturalny rozkład jazdy na nadchodzący weekend. Sprawdź, co będzie się działo!

KOŻUCHÓW

W niedzielę 23.01 o godz. 18, w Zamku Książąt Piastowskich, w sali koncertowej Centrum Kultury „Zamek”, odbędzie się operowy koncert karnawałowy . Artyści wykonają przeboje muzyki operowej i klasycznej z różnych stron świata, a w programie koncertu znajdą się cztery różne „żywioły muzyczne”. Będzie to także okazja do spotkania z bohaterami i muzyką ze znanych na świecie oper i operetek. Na scenie zaprezentują się śpiewacy operowi, znakomici soliści z Pragi, Krakowa i Wrocławia - Agnieszka Drożdżewska (sopran), Anna Wilczyńska (sopran), Izabela Strzelecka (mezzosopran), Ivo Michl (baryton), Marcin Kotarba (tenor). Na fortepianie akompaniować im będzie Aleksandra Orłukowicz. Wstęp płatny.

ŻAGAŃ

W czwartek 27.01. o godz. 19 Żagański Pałac Kultury zaprasza do kina Inter, w którym w ramach dyskusyjnego klubu filmowego odbędzie się pokaz filmu „Biały Potok”. To typowa komedia omyłek, polskiej produkcji, w reżyserii Michała Grzybowskiego. Opowiada o perypetiach dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw. Główni bohaterowie to Michał (Marcin Dorociński) i Ewa (Julia Wyszyńska), którzy swoje życie podporządkowują karierze zawodowej. Ich sąsiadami są Kasia (Agnieszka Dulęba-Kasza) i Bartek (Dobromir Dymecki), małżeństwo mające liczne problemy finansowe. Kasia mówi jednak pewnego razu, podczas kłótni, mężowi, że ma romans z Michałem. To wszystko gwarantuje naprawdę dobrą zabawę. Film otrzymał dwie nagrody podczas Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Autorami scenariusza do filmu „Biały potok” są Michał Grzybowski oraz Tomasz Walesiak. Wstęp płatny.