Kupując tę żywność nieświadomie się trujesz! W tym szkodliwych składnikach jest pełno chemii - LISTA

Syrop glukozowo-fruktozowy Syrop glukozowo-fruktozowy jest bezbarwny, czasami ma postać jasnożółtą. Nie musi być rozpuszczany, co też ułatwia rozlewanie do opakowań, dozowanie produktów i transport. Ponadto ma niską lepkość, nie ulega krystalizacji i zapobiega krystalizacji cukru buraczanego (po zmieszaniu), jest stabilny mikrobiologicznie. Te szczególne właściwości sprawiają, że jest on chętniej przez producentów stosowany niż cukier. Produkt ten trafia do wielu produktów jak napoje, napoje mleczne, lody, dżemy, galaretki, desery, kompoty, jogurty owocowe, napoje alkoholowe, lody, sałatki, konserwy rybne itd. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że syrop glukozowo-fruktozowy jest zamiennikiem miodu w pieczywie cukierniczym (m.in. pierniki), zapobiega również szybkiemu czerstwieniu produktów. Produkt ten przyczynia się do szybkiego tycia, hamuje wytwarzanie ATP, może przyczynić się do powstania zaćmy cukrzycowej oraz wystąpienia cukrzycy typu 2, podwyższa poziom lipoproteiny niskiej gęstości i trójglicerydów, powoduje spadek wrażliwości organizmu na leptynę.

Pixabay/Pexels