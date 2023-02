Kupujesz bilet na pociąg i jedziesz z Zielonej Góry autobusem. To się wkrótce skończy. Najpierw ruszą próbne przejazdy

O remoncie linii Czerwieńsk-Zbąszynek pisaliśmy już kilkukrotnie. To inwestycja, która ciągnie się od prawie trzech lat! Pierwsze prace zaczęły się w marcu 2020 roku.

Lubuszanie uważają, że nad tą inwestycją ciąży jakieś fatum. - Ciągle z tym remontem są jakieś problemy - mówią.

Mieszkańcy nawiązują m.in. do kradzieży ok. 23 kilometrowego odcinka trakcji i opóźnień wykonawcy, a następnie rozwiązania z nim umowy w związku z tymi poślizgami czasowymi. To wiązało się z kolejnym opóźnieniem inwestycji, ponieważ konieczne było wyłonienie kolejnego wykonawcy, co udało się dopiero w październiku zeszłego roku.