Kupujesz lokum lub samochód? Udaj się do rzeczoznawcy - warto znać realną cenę towaru

Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców regulują przepisy wydane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Szczegółowe wytyczne można sprawdzić na stronie https://www.gov.pl: "Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości przez osoby niebędące rzeczoznawcami majątkowymi jest zakazana i grozi za to kara grzywny w wysokości do 50 tys. zł. Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy".

pixabay.com