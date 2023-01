Kury nioski zaczęły nagle padać. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków potwierdzony w Zielonej Górze Ochli

Ptasia grypa w Polsce. 11 ognisk w tym roku w kraju

Główny Lekarz Weterynarii we wtorek, 11 stycznia opublikował listę ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, które zostały wykryte w tym roku. Kurnik w Zielonej Górze Ochli choć na dziewiątym miejscu pod względem kolejności wykrycia, to dzisiaj jest na pierwszym miejscu pod względem liczby utrzymywanych sztuk drobiu. Wirus wystąpił w kurniku, w którym hodowano 62 600 kur niosek.

Dwa inne duże miejsca w Polsce, w których też potwierdzony został wirus dotyczą hodowli indyków rzeźnych, w Pleszewie i powiecie grudziądzkim hodowano ich po ok. 30 tys. sztuk. Choroba dotyka też przydomowych hodowli. W powiecie człuchowskim, woj. pomorskie, w jednej wsi, w jednym gospodarstwie hodowano 59 sztuk różnych gatunków drobiu, a w innym 25 kaczek.