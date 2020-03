Kwarantanna domowa. Kto powinien nie opuszczać domu? Jak się w jej trakcie zachować? Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników

Kto powinien przebywać na kwarantannie? Jak się na niej zachować i... co zrobić, gdy będziemy musieli nagle wyleczyć bolący ząb, a wyjście z domu nie jest możliwe? Czytelnicy pytają, eksperci odpowiadają.

Na pytania naszych Czytelników odpowiadają: lek. Szymon Michniewicz, specjalista medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz student medycyny Eryk Wacka, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. RAPORT

Czym jest koronawirus? Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznością, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u około 2–3 proc. osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze, z obniżoną odpornością, z towarzyszącymi chorobami przewlekłymi. Kto powinien przebywać na domowej kwarantannie? Kwarantannie domowej zostaje poddana osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, ale nieposiadająca objawów choroby, czyli na przykład osoby wracające z zagranicy, z miejsc, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo zakażenia lub mające kontakt z osobą, która miała dodatni wynik badania na obecność koronawirusa.

Jak powinniśmy się zachowywać w trakcie kwarantanny? Kwarantanna domowa musi trwać co najmniej 14 dni. Powinniśmy przestrzegać szeregu zasad w celu zminimalizowania ryzyka przekazania patogenu innym osobom. Należy przebywać w osobnym pomieszczeniu. Upewnić się, że współdzielone pomieszczenia takie jak kuchnia, czy łazienka, są dobrze wentylowane (np. przez utrzymanie otwartych okien). Jeżeli to możliwe korzystać z oddzielnej toalety, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a po myciu rąk wodą i mydłem zaleca się użycie jednorazowych ręczników papierowych. Jeżeli są niedostępne, należy użyć czystego ręcznika z tkaniny i wymieniać go, gdy stanie się mokry. Należy regularnie dezynfekować powierzchnie np. powierzchnie stolików nocnych, ramę łóżka i pozostałe meble. Często wietrzyć wszystkie pomieszczenia. Trzeba również ograniczyć kontakty z innymi domownikami. Jeżeli nie są one konieczne, powinniśmy całkowicie z nich zrezygnować.

Należy używać oddzielnej pościeli, sztućców i naczyń dedykowanych tylko dla pacjenta. Przedmioty te nie muszą być wyrzucane po użyciu, lecz mogą zostać wyczyszczone przy użyciu wody z mydłem i używane ponownie. Co z praniem ubrań i pościeli osoby przebywającej na kwarantannie? Ubrania, pościel czy ręczniki użytkowane przez osobę zakażoną należy prać w proszku codziennego użytku w temperaturze 60-90 stopni Celsjusza z użyciem dodatkowego detergentu oraz dokładnie wysuszyć. Skażoną pościel należy umieścić w osobnym worku na pranie. Nie powinno się potrząsać brudną bielizną lub pościelą, aby nie doprowadzić do kontaktu skóry i czystych ubrań ze skażonym materiałem. Z kim powinniśmy przechodzić kwarantannę? Czy możemy w jej trakcie przebywać z innymi członkami rodziny? Kwarantannę należy przechodzić w izolacji od innych domowników. Nie możemy w jej trakcie mieć kontaktu z innymi członkami rodziny. Odwiedziny powinny być całkowicie zabronione. Bardzo ważne jest mierzenie temperatury ciała i obserwowanie własnego organizmu.

Jaką odległość zachować od innych członków rodziny? Czy możemy spać w jednym łóżku? Jeżeli chodzi o odległość to należy zachować przynajmniej 1,5 metra od innych osób. Im większa odległość, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia innych osób. Osoba poddana kwarantannie nie powinna przebywać w jednym pomieszczeniu z pozostałymi domownikami, więc również powinna spać sama. Należy unikać ekspozycji na skażone przedmioty z bezpośredniego otoczenia osoby zarażonej (np. nie należy współdzielić szczoteczki do zębów, papierosów, sztućców, naczyń, napojów, ręczników, myjek i pościeli). Co ze zwierzętami? Jak powinniśmy o nie zadbać? Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że nie ma dowodów na to by psy, koty, czy inne zwierzęta domowe mogły zarazić się koronawirusem, ani że mogą zachorować na COVID-19. Ich właściciele powinni przestrzegać zasad higieny, ale nie powinni być zaniepokojeni i w żadnym razie nie powinni porzucać swoich zwierząt.

Jak często powinniśmy dezynfekować mieszkanie? Powinniśmy zwrócić uwagę na wietrzenie całego mieszkania, kilka razy w ciągu dnia otworzyć wszystkie okna i przez kilka minut pozostawić je otwarte. Dotyczy to szczególnie pomieszczeń współdzielonych między osobą poddaną kwarantannie i pozostałymi domownikami. Należy zwrócić uwagę na dezynfekcję powierzchni, z którymi kontakt ma osoba przebywająca na kwarantannie. Trzeba je czyścić preparatami z 60 proc. alkoholem, używając jednorazowych ręczników papierowych. WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

Jak powinniśmy myć ręce? (środek do dezynfekcji? Mydło?) Osoby będące na kwarantannie domowej powinny często myć ręce, kilka razy na godzinę. Do mycia rąk wystarczy mydło i ciepła woda. Ważnym czynnikiem jest czas, aby mycie było skuteczne, musi trwać minimum 30 sekund. Czy możliwe jest wychodzenie na spacer? Osoba poddana kwarantannie musi unikać wychodzenia z domu. Kwarantanna domowa polega na zabronionym kontakcie z innymi osobami.

Jak się zachować, gdy dostarczane nam jest jedzenie? Czy odkazić torbę, opakowania, w których się one znajdują? To trudne pytanie. Jeżeli jedzenie umieszczone jest w pojemnikach, które można przemyć środkiem z alkoholem to powinniśmy to zrobić. Obróbka termiczna typowych dań dezaktywuje wirusa. Co, jeśli nagle będziemy mieć inne choroby? Chociażby ból zęba, etc.? Jak wtedy wygląda opieka medyczna? W takich sytuacjach – jeżeli nie są one dla nas zagrożeniem skorzystać z leków, które mamy w domu lub są dostępne bez recepty. Można również zadzwonić do przychodni, w której przyjmuje nasz lekarz rodzinny i poprosić o poradę przez telefon. Lekarz może wystawić e-receptę podając pacjentowi specjalny kod. Następnie pacjent lub inny członek rodziny udaje się do apteki z kodem i może wykupić leki.

Jeżeli przebywamy na kwarantannie domowej i zauważymy u siebie niepokojące objawy takie jak kaszel, duszności i gorączka, powinniśmy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. W sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Pobierz bezpłatną aplikację Gazety Lubuskiej i bądź na bieżąco!

