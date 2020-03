Kwarantanna to nie lifestyle, a przynajmniej nie dla każdego. Jak zostać w domu i pomagać?

Sposobów by przetrwać zalecaną izolację jest wiele. Tak dużo, że nie wiadomo, za co zabrać się na pierwszym miejscu. Muzycy zachęcają do uczestniczenia w występach online, pisarze czytają swoje książki, instruktorzy fitness organizują treningi w formie wideorozmowy - multum możliwości. Wiele z nas planuje nadrobienie filmowych i książkowych zaległości, kulinarne podboje lub po prostu lenistwo. Nic w tym wszystkim złego, wręcz przeciwnie. Warto sobie jednak uświadomić pewną rzecz - nie wszyscy tak mogą, co więcej - niektórzy ciężko pracują, byśmy my tak mogli. Co zrobić, by nie tylko nie szkodzić, ale i pomagać?

Kwarantannowy lifestyle Dla własnego zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego, warto zastanowić się, jak nie zmarnować czasu w domu. Dla wielu najbardziej oczywisty plan obejmuje zatopienie się w wygodnym fotelu i spędzenie godzin przed telewizorem lub ekranem komputera z serwisem oferującym filmy online. Co bardziej ambitni planują nadrobienie zaległych lektur, poświęcenie czasu od dawna zapomnianemu hobby lub regularne treningi. Niektórzy uczynili z zalecanej izolacji swojego rodzaju lifestyle - powstają na ten temat wiersze, piosenki, internet zaś pęka w szwach od kwarantannowych treści. Wiele z nich jest znakiem wsparcia, jak np. utwór Bono napisany dla Włochów, narodu najbardziej dotkniętego koronawirusem. Wszystko to cieszy i jest nam jak najbardziej potrzebne by nie zwariować. Niestety jednak nie każdemu dane jest siedzenie na prywatnej wyspie i komponowanie muzyki, jak też uczynił to wspomniany wyżej Bono. Domowe pielesze nie dla każdego Obejrzę wszystkie filmy, przeczytam jedną książkę i co dalej? Macie już dosyć? Zanim zaczniecie narzekać na przymusową izolację lub, co gorsza, planować grilla ze znajomymi, pomyślcie o tym, że macie tak naprawdę wielkie szczęście - szczególnie gdy czytając ten tekst siedzicie wygodnie na home office. Są osoby, dla których zdalna praca nie jest możliwa, zaś podejmowanie obowiązków służbowych wiąże się w obecnej sytuacji z narażeniem nie tylko siebie, ale także swoich rodzin. Mowa tu o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, kasjerach, służbach porządkowych czy osobach pracujących w laboratoriach. Oni to stanowią najbardziej obciążoną grupę, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Choć po mediach społecznościowych szerokim echem rozbijają się apele o zostanie w domach, informacje o braku środków czy prośby o niewykupowanie na hurra wszystkich produktów żywnościowych - czy naprawdę bierzemy je sobie do serca?



Ładna pogoda? Idę w plener! Odbębnione 2 dni w domu, dosyć tego! Co złego się stanie, gdy spotkam się ze znajomymi? Niestety - stać się może wiele. Wychodząc tłumnie na spacery do parku czy robiąc grilla w gronie przyjaciół możemy doprowadzić do rozprzestrzeniania wirusa, który roznosi się drogą kropelkową. Wystarczy jedno kichnięcie, a nawet sam oddech, by wirus znalazł kolejnego żywiciela. Dlatego tak ważne jest podejście do zalecanej izolacji z pełną powagą. Sytuacja, jaka miała miejsce w weekend 21-22 marca w Kampinoskim Parku Narodowym, powinna być niedopuszczalna.



Podobne zachowanie można by nazwać lekkomyślnością i postawić w tym miejscu kropkę, należy jednak uzmysłowić sobie pewne fakty. Niepotrzebne wyjście z domu wiąże się z narażeniem zdrowia i życia własnego, innych osób oraz przekreśleniem wysiłków wielu ludzi, którzy pracują po 12 godzin dziennie by ratować życie chorych. Jeśli więc spacer w parku - pojedźmy na niego o niestandardowej porze, do miejsca odludnego. Grill w centrum miasta, wśród wielu innych grup raczących się nadchodzącą wiosną - zdecydowanie nie. Podobne zachowanie jest wyrazem kompletnego braku społecznej odpowiedzialności. To trochę tak, jakby powiedzieć wszystkim tym, którzy wypruwają sobie żyły - mam to w głębokim poważaniu. Co zatem robić, by nie tylko nie przeszkadzać, ale i pomagać? #nie szkodź - Podstawowa zasada brzmi: zostań w domu . Oznacza ona maksymalną izolację i unikanie niepotrzebnych wyjść. Nie wychodź zatem do tłocznego parku, do kościoła, czy do sklepu po 2 rzeczy na krzyż. Warto odpuścić sobie nawet niektóre wizyty u lekarza, gdy nie są konieczne - zwykłe przeziębienie można wyleczyć w domu. Podobnie nie musimy udawać się do apteki po krem przeciwzmarszczkowy czy witaminy, które bierzemy bez wyraźnej potrzeby. W obliczu zagrożenia to, co możesz, zamawiaj online. Z tego, co nie jest niezbędne, po prostu zrezygnuj.

Przy maseczkach wielorazowych wystarczy podwójna warstwa bawełny 100%. By dowiedzieć się, co zrobić z uszytymi maseczkami, najlepiej wyszukać na Facebooku lokalnie działającą grupę. Jedną z nich są "Maseczki dla krakowskich medyków". Informacji warto także szukać na Facebooku inicjatorek akcji - Polskich Krawcowych #nie szkodź - Dbaj o siebie. Zdrowo się odżywiaj, wysypiaj się, ćwicz w domu. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego zjadaj co najmniej pięć porcji warzyw i owoców dziennie. Unikaj produktów przetworzonych. Każdego dnia wypijaj około 2 litrów wody. Silny organizm jest mniej podatny na zakażenie.

- Nie siej dezinformacji. Jeśli podajesz jakieś dane, korzystaj z wiarygodnych źródeł, takich jak WHO, Ministerstwo Zdrowia czy GIS. Nie powtarzaj plotek o planowanych ograniczeniach, zamykaniu miast i innych, niepotwierdzonych sytuacjach.

#pomagaj - Jeśli masz taką możliwość, wspieraj zbiórki pieniędzy. Jedną z nich jest ogólnopolska zbiórka pieniędzy na walkę z COVID-19, prowadzona przez portal siepomaga.pl. Jeśli nie masz innej możliwości pomocy, za to dysponujesz wolnymi środkami finansowymi, warto ich część przeznaczyć na wsparcie pieniężne. Szpitale w całej Polsce borykają się z brakiem podstawowych artykułów niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania lekarzy i pielęgniarek. Każda złotówka ma tu znaczenie.