Kwiatowa Gala w Zielonej Górze przyciągnęła wielu mieszkańców i pasjonatów. Opinie zielonogórzan |ZDJECIA

Dzisiaj odbyła się Kwiatowa Gala. Kto nie był dzisiaj ma ostatnią szansę dotrzeć i podziwiać wystawę jeszcze jutro w niedzielę, 19 maja, od godz. 9:00 do 18:00.

Obfitość gatunków roślin doniczkowych w jednym miejscu może przyprawić o zawrót głowy. Eksperci radzą, by kierować się nie tylko wyglądem rośliny, ale też sprawdzić, jakie ma wymagania. Jedne lubią dużo światła, inne lepiej czują się w cieniu. Są takie, które potrzebują systematycznego podlewania, a nawet zraszania i takie, które radzą sobie z okresową suszą. Jedne rośną powoli, inne dosyć szybko potrafią osiągnąć okazałe rozmiary. Można zobaczyć i zakupić różnego rodzaju kwiaty doniczkowe, również rośliny bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dla zwierząt.

Wśród gości gali można było spotkać również Prezydenta Miasta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego.

Nie krył zadowolenia, że obiekty miejskie są wykorzystywane nie tylko do tej funkcji podstawowej, sportowej, ale też jak w tym przypadku do funkcji handlowej, funkcji gospodarczej. Uważa, że jest to dobra inicjatywa.