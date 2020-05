Łagodzenie obostrzeń: Otwarte orliki i korty tenisowe. A kiedy zostaną otwarte baseny i siłownie? Uprawianie sportu w dobie koronawirusa

Od 4 maja możliwe jest także "prowadzenia zajęć na obiektach w ramach zewnętrznej infrastruktury o charakterze otwartym". Mowa m.in. o orlikach, kortach tenisowych czy boiskach do siatkówki plażowej. Co ważne, na wspomnianych obiektach obowiązują dokładne zasady, które podyktowane są życiem w cieniu epidemii koronawirusa. Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:

Jak podaje Ministerstwo Sportu - obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.

W przypadku kortu tenisowego, mogą się na nim znajdować cztery osoby plus osoba prowadząca zajęcia.

Czy osoby przebywające na orliku czy korcie tenisowym muszą nosić maseczkę ochronną?

Wśród często pojawiających się pytań, znalazło się również to dotyczące noszenia maseczek ochronnych. Czy przebywając na orliku czy boisku do siatkówki plażowej należy zakrywać twarz? Zgodnie z zaleceniami podanymi przez Ministerstwo Sportu, nie jest to konieczne. Osoby uprawiające sport oraz prowadzące zajęcia nie muszą zakrywać twarzy. Co ważne, maseczkę ochronną trzeba mieć za to w chwili przemieszczania się na obiekt.