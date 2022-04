Łagów Lubuski. Propozycja na weekend: „Pawski Ług” i „Nad Jeziorem Łagowskim”. Warto się wybrać!

Tu jest mniej powalonych drzew

„Pawski Ług” i „Nad Jeziorem Łagowskim” to ścieżka o wiele spokojniejsza, mimo że bezpośrednio poprowadzona z Łagowa to turystów jakby nieco mniej. Jednak wcale nie oznacza to mniej urokliwych miejsc. Trochę więcej swobody mają tu rowerzyści. Oczywiście można też spotkać wędkarzy. A od czasu do czasu na wodzie bujają się łódki. Od tej strony Łagów mniej jest też powalonych drzew. Ale to co zwraca szczególną uwagę to krystalicznie czysta woda. W niektórych miejscach widać nawet dno na kilka metrów. Niestety wciąż zdarzają się pseudoturyści, którzy chętnie odwiedzają te miejsca objuczeni piciem i jedzeniem, po których opakowania pozostawiają po prostu w lesie...