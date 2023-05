Łagów z rekordowymi inwestycjami, bo ma też rekordowy budżet wynoszący 41 milionów złotych

Największa inwestycja w gminie Łagów to kanalizacja i wodociągi

- Największą naszą inwestycją, która się toczy, jest budowa kanalizacji i wodociągów w miejscowościach Poźrzadło i Czyste. Koszt tego zadania to 14 mln zł. Dostaliśmy tu dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9 mln zł – mówi Czesław Kalbarczyk. – Ważną dla nas inwestycją jest też dodatkowy odwiert wody dla miejscowości Łagów i Łagówek. Koszt to 56o tys. zł (dofinansowanie od państwa 400 tys. zł). Do końca czerwca odwiert wraz z uzdatnianiem wody, z wymianą złoża filtrującego będzie gotowy.

Nowy parking w centrum i miejsca handlowe

Łagów przyciąga do siebie nie tylko latem wielu turystów. Nic więc dziwnego, że cieszy też prowadzona inwestycja w centrum miejscowości. Przebudowa parkingu przy ulicy Spacerowej. Zmienia się nawierzchnia. Ta, która jest obecnie, czyli cięty granit, także zostanie wykorzystana i uzupełniona. Wartość zadania to dwa miliony złotych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 wynosi 830 tysięcy złotych.

- Będzie to parking na 76 miejsc, znajdą się tu też miejsca do handlu, toalety, wykonane zostaną nowe dojścia, chodniki. Będą nasadzenia zieleni – podkreśla wójt. I dodaje, że parking w centrum to także miejsce wielu imprez m.in. tradycyjnych zlotów motocyklowych. W tym roku trzeba będzie je przenieść w inne miejsce, ale po zakończeniu inwestycji te ważne wydarzenia wrócą na swoje miejsce.

Jeśli mowa o parkingach, to w planach gmina ma utworzenie kolejnego – przy ulicy Szkolnej. Tu zmieści się 100 samochodów.

Jakie jeszcze inwestycje dotyczą gminy Łagów?